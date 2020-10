Il virologo che ha scoperto l'Ebola: "L'immunità di gregge? Porterebbe milioni di morti" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “L’immunità di gregge? Potrebbe avere un prezzo enorme in termini di vite umane: ci sarebbero milioni di morti”. A spiegarlo in conferenza stampa a Bruxelles è Peter Piot, microbiologo belga noto per le sue ricerche su Ebola e Aids, direttore della London School of Hygiene and Tropical Medicine, tra i consulenti speciali della Commissione Europea per la Covid-19. Uscire dalla pandemia di Covid-19 raggiungendo “l’immunità di gregge”, cioè lasciare che le persone si contagino, specie le più giovani, comPorterebbe “un prezzo enorme” in termini di vite umane, dato che “oltre l′85% della popolazione” europea è tuttora suscettibile di essere ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “L’; di? Potrebbe avere un prezzo enorme in termini di vite umane: ci sarebberodi”. A spiegarlo in conferenza stampa a Bruxelles è Peter Piot, microbiologo belga noto per le sue ricerche sue Aids, direttore della London School of Hygiene and Tropical Medicine, tra i consulenti speciali della Commissione Europea per la Covid-19. Uscire dalla pandemia di Covid-19 raggiungendo “l’; di”, cioè lasciare che le persone si contagino, specie le più giovani, com“un prezzo enorme” in termini di vite umane, dato che “oltre l′85% della popolazione” europea è tuttora suscettibile di essere ...

