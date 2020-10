"Il vicino ci perseguita": giovane italiano arrestato per atti persecutori (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sant'Angelo, Lodi,, 28 ottobre 2020 - "Il vicino ci perseguita ", dopo l'indagine scatta la custodia cautelare in carcere. La richiesta di aiuto è arrivata da un marocchino di Sant'Angelo, per sé e la ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sant'Angelo, Lodi,, 28 ottobre 2020 - "Ilci", dopo l'indagine scatta la custodia cautelare in carcere. La richiesta di aiuto è arrivata da un marocchino di Sant'Angelo, per sé e la ...

È finito in carcere con l’accusa di atti persecutori aggravati un 26enne di Sant’Angelo. Il giovane da quasi due anni si era reso colpevole di una serie di azioni vessatorie ...

La richiesta di aiuto di una famiglia extracomunitaria che ha denunciato di aver ricevuto anche minacce di morte ...

È finito in carcere con l'accusa di atti persecutori aggravati un 26enne di Sant'Angelo. Il giovane da quasi due anni si era reso colpevole di una serie di azioni vessatorie ...La richiesta di aiuto di una famiglia extracomunitaria che ha denunciato di aver ricevuto anche minacce di morte ...