Il vaccino? In Europa solo in estate. E neanche per tutti. Il capo dell'agenzia del farmaco Ue: «Governi in ritardo»

Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)

Niente, l'annuncio fatto dallo stesso premier Giuseppe Conte dell'arrivo del vaccino contro il Coronavirus già a dicembre resta destinato a essere quantomeno controverso. In un'intervista oggi a Repubblica, Guido Rasi, direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco, parla dell'arrivo del vaccino forse tra gennaio e febbraio del prossimo anno. Nonché di una disponibilità per tutte e tutti solo in estate – e sempre nella migliore delle ipotesi. L'Ema, con sede ad Amsterdam, dovrà occuparsi di dare il via libera alla commercializzazione del farmaco nel continente. Certo, la previsione di Conte è «tecnicamente ancora ...

