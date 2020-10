Il sospetto su Bonafede, Salvini e Bongiorno all'attacco: non si azzardi a fare un nuovo Svuotacarceri (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Con la scusa del Covid arriva un altro svuota-carceri? Il leader della Lega Matteo Salvini e la responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega, Giulia Bongiorno, impallinano il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Dopo otto mesi di nulla assoluto, il ministro Bonafede annuncia un altro Decreto: conoscendo la sua totale incapacità, non si azzardi a promuovere un altro Svuotacarceri per la felicità dei criminali. I cittadini, le Forze dell'Ordine e la magistratura stanno pagando un prezzo altissimo per l'inadeguatezza del Guardasigilli e di tutto il governo”, dichiarano Salvini e la Bongiorno. Tra le misure annunciate da Bonafede "indagini preliminari con collegamenti da remoto, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Con la scusa del Covid arriva un altro svuota-carceri? Il leader della Lega Matteoe la responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega, Giulia, impallinano il ministro della Giustizia Alfonso. “Dopo otto mesi di nulla assoluto, il ministroannuncia un altro Decreto: conoscendo la sua totale incapacità, non sia promuovere un altroper la felicità dei criminali. I cittadini, le Forze dell'Ordine e la magistratura stanno pagando un prezzo altissimo per l'inadeguatezza del Guardasigilli e di tutto il governo”, dichiaranoe la. Tra le misure annunciate da"indagini preliminari con collegamenti da remoto, ...

