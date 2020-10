Il sociologo: crisi peggio del Covid "Sbagliato etichettare la rabbia" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non solo teppisti e malavita "Finita la luna di miele tra il governo e gli italiani. Il disorientamento è collettivo" Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non solo teppisti e malavita "Finita la luna di miele tra il governo e gli italiani. Il disorientamento è collettivo"

E il futuro a rischio aumenta l’instabilità di chi si sente fragile e precario". Peggio la crisi che il Covid? "Sì. Ed è un sentimento trasversale. L’ansia per i destini personali accomuna fasce ...

A Torino la rivolta degli ultimi: così in periferia è montata la rabbia

«Soprattutto alimentata dalla rabbia, dalla voglia di sfregiare l’altra città, quella che li tiene lontani», spiega il sociologo Roberto Cardaci che ... Che aggiunge: «La crisi sega la base della ...

