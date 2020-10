(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilreè statonel nuovodelMoVimento 5. È stato lui stesso ad annunciarlo, all’esito della votazione svoltasi martedì 27 ottobre che ha vistoilre Ettore Licheri come nuovo capodel MoVimento 5a Palazzo Madama. Insieme alree al capoLicheri, i nuovi membri del... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

tvio2 : IL SEN. SANTANGELO ELETTO NEL DIRETTIVO DEL GRUPPO 5 STELLE AL SENATO -

Ultime Notizie dalla rete : SEN SANTANGELO

Primo Comunicazione

Insieme al senatore Santangelo e al capogruppo Licheri, i nuovi membri del direttivo saranno Andrea Cioffi, Gabriele Lanzi, Emma Pavanelli, Elisa Pirro. Per me si tratta di un ritorno all'interno del ...Dopo il pessimo, per alcuni aspetti tragico, vedi Marsala ndr, risultato elettorale tutti i vincoli sono saltati, e si è visto. Ha cominciato il segretario Venuti con quell'incontro con il sen. Cinque ...