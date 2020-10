Il Segreto, spoiler: Ignacio tenta di corrompere Maria (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Segreto, anticipazioni. Maria Jesus arriva a Puente Viejo e Ignacio, per proteggere il figlio illegittimo, tenta di corromperla. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto. In queste puntate vedremo Ignacio Solozabal alle prese con una serie di imprevisti che lo metteranno a dura prova. Tutto inizia con l’arrivo in città dell’ex amante Maria Jesus. Per proteggere il suo presunto figlio illegittimo l’uomo tenterà di corrompere la donna. Maria, intato, si incontra con il giornalista Alberto Santos. Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio. Ignacio scoprirà della comparsa di Maria Jesus quando ... Leggi su 2anews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il, anticipazioni.Jesus arriva a Puente Viejo e, per proteggere il figlio illegittimo,di corromperla. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il. In queste puntate vedremoSolozabal alle prese con una serie di imprevisti che lo metteranno a dura prova. Tutto inizia con l’arrivo in città dell’ex amanteJesus. Per proteggere il suo presunto figlio illegittimo l’uomo tenterà dila donna., intato, si incontra con il giornalista Alberto Santos. Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.scoprirà della comparsa diJesus quando ...

