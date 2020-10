IL SEGRETO | anticipazioni puntata di giovedì 29 ottobre 2020

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)de Ildi giovedì 29: Maqueda, successivamente all’incidente in cui sono rimasti coinvolti lui e Tomas, ispeziona la macchina e a quel punto ritiene che lo sterzo sia stato manomesso da qualcuno che voleva deliberatamente farli finire fuori strada.Leggi anche: BEAUTIFUL,29: FLO ha una visita in prigione…Tiburcio non ha ancora ricordi nitidi della settimana in cui è scomparso. Intanto Onesimo decide di tracciare davvero il meridiano di Puente Viejo e così dipinge una linea che lo rappresenti, attraversando tutto il paese. Una Rosa sempre più sconvolta e turbata non intende parlare della situazione con la sorella Marta, ...