Il segreto anticipazioni | chi ha manomesso la macchina? Rosa è davvero incinta?

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono lontani i tempi in cui a Puente Viejo gli abitanti si affidavano alle parole di Don Anselmo che era una vera e propria colonna della comunità. Il nuovo sacerdote non ha mai avuto un buon rapporto con gli abitanti del paese, sempre più lontani dalla chiesa e nelle ultime puntate de Il, si è visto come ci sianopoche persone vicine a Don Filiberto. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo con lede Il, per la puntata di domani 29 ottobre 2020. Come avrete visto, Marta e Adolfo stanno pensando di dire a tutti che si amano e che il fidanzamento conè solo una farsa. Tomas non sa che cosa pensare e non sa neppure come Isabel potrebbe prendere la cosa…E poi c’è ...