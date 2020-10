Il Q3 2020 di Sony mostra qualche segnale di incoraggiamento

botxboxseriesx : RT @chaseufficiale: Penso che le persone che nel 2020 fanno ancora console war siano dei coglioni. Ormai Sony, Microsoft e Nintendo stanno… - chaseufficiale : Penso che le persone che nel 2020 fanno ancora console war siano dei coglioni. Ormai Sony, Microsoft e Nintendo sta… - Eurogamer_it : #PS5: #Sony vuole superare #PS4 con 7,6 milioni di console distribuite entro marzo 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : 2020 Sony

TuttoAndroid.net

Sony ha pubblicato un post per annunciare che nelle prossime due ore fornirà dettagli e novità su cinque giochi in uscita su PS5, e il primo è stato No Man's Sky.. Sony annuncerà nelle prossime due ...la console domestica di ultima generazione di casa Sony in arrivo il 19 novembre 2020. I dettagli di God of War su PlayStation 5 Il videogame arriverà sulla nuova e attesa console, girerà con una ...