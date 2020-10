Il primo tragico Bartomeu | il bilancio dopo le dimissioni da presidente del Barcellona

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sei anni di presidenza blaugrana per Joseph, con gli ultimi due che hanno praticamente cancellato quanto di buono è stato fatto

AgostinisV : Scenario da banlieue francese? Sembra più un'emulazione, visto che nelle citè delle periferie francesi da decenni c… - StefanoAnnarel1 : @DiventandoJeeg @d_granuzzo Il primo lockdown ci sta e al netto della diffusione volontaria nelle RSA avrebbe funzi… - diarioromano : @redmanhsl Il bello, o il tragico, è che si sta intervenendo solo sul primo punto, mentre tutti gli altri rimangono… - marilamb2011 : @pbecchi Lo sapete tutti vero che non c'entra nulla con il primo giorno di coprifuoco questo tragico evento avvenuto 72 ore prima? - marilamb2011 : @MoriMrc @SensoDiNausea @GiuseppeConteIT Lo sapete tutti vero che il primo giorno di coprifuoco non c'entra nulla c… -

Ultime Notizie dalla rete : primo tragico

90min

Sei anni di presidenza blaugrana per Joseph Bartomeu, con gli ultimi due che hanno praticamente cancellato quanto di buono è stato fatto ...Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 ottobre, a Milano, in via De Gasperi, dove una moto e un’auto si sono scontrate ...