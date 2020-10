Il primario del Sacco | Avanti così e la gente tornerà a morire in casa   

Leggi su agi

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) AGI - "Gli ospedali di Milano sono la collasso, non c'è più posto per i pazienti.;, si rischia diin ambulanza o in, come accadeva in primavera". Lo dice all'AGI Maurizio Viecca,di cardiologia aldi Milano che chiede alle istituzioni di intervenire subito in Lombardia e a Milano, in particolare, dove la percentuale di positivi al tampone è salita al 17%. "La crisi degli ospedali non dipende tanto dai posti liberi o meno, ma dalla mancanza di personale. Tanti operatori sanitari si sono ammalati, in percentuali che in primavera non si era riscontrate perché a Milano il virus circolava meno". Secondo Viecca, bisogna adottare subito delle soluzioni che permettano di evitare scenari ancora peggiori. ...