Il premier Conte frena su un nuovo lockdown: “Basta danni all’economia” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus, il premier Giuseppe Conte frena su un nuovo lockdown: “Basta danni all’economia, avanti con interventi mirati”. Nella giornata di oggi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto personalmente al question time alla Camera, rispondendo in particolare su tempi e modalità di erogazione dei contributi a sostegno delle aziende e dei lavoratori. L’ultimo DPCM … L'articolo Il premier Conte frena su un nuovo lockdown: “Basta danni all’economia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus, ilGiuseppesu un: “Bastaall’economia, avanti con interventi mirati”. Nella giornata di oggi, il presidente del Consiglio, Giuseppe, è intervenuto personalmente al question time alla Camera, rispondendo in particolare su tempi e modalità di erogazione dei contributi a sostegno delle aziende e dei lavoratori. L’ultimo DPCM … L'articolo Ilsu un: “Bastaall’economia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

bobogiac : Il maestro Muti scrive a Conte, fa clamore su tutti i media, e il premier prontamente gli risponde. Nelle stesse or… - Capezzone : Su @atlanticomag il professor Carinci sul gioco di Conte che potrebbe non funzionare più (e sui silenzi del Colle) - fattoquotidiano : Nemmeno il tempo che il premier Conte finisse di illustrare il nuovo Dpcm e Matteo Salvini si era già collegato via… - Carmine13051963 : RT @Gianmar26145917: “Gli italiani in piazza daranno la spallata a #Conte”: ora anche il #PD sfiducia il premier...Se cade #Giuseppi vuol d… - CislSicilia : RT @CislNazionale: Abbiamo chiesto l’incontro con il premier #Conte per parlare dei provvedimenti nella #LeggediBilancio, ma chiediamo che… -