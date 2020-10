Il party di Kim Kardashian sull'isola privata senza mascherine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'influencer raduna amici e familiari dopo averli sottoposti a tampone: 'Così ho voluto fingere che le cose fossero normali solo per un breve momento nel tempo'. Ma i social protestano: uno schiaffo ... Leggi su today (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'influencer raduna amici e familiari dopo averli sottoposti a tampone: 'Così ho voluto fingere che le cose fossero normali solo per un breve momento nel tempo'. Ma i social protestano: uno schiaffo ...

weirdylena : che generosa e buona Kim che mentre festeggia spendendo decine di migliaia di dollari per un party senza mascherine… - VanityFairIt : Festa interminabile, iniziata in famiglia e continuata ai Caraibi, tutto documentato via social - mtvitalia : Kim Kardashian non ha potuto tenere il party che aveva in mente, ma le sorelle le hanno organizzato a sorpresa qual… -

Ultime Notizie dalla rete : party Kim Kim Kardashian su come si sente a compiere 40 anni e il party che aveva in mente MTV.IT Kim Kardashian, party di compleanno su un’isola privata

Kim Kardashian ha appena festeggiato il suo 42esimo compleanno su un’isola privata! La star dei reality non ha voluto rinunciare all’idea di riunire amici e parenti per celebrare il suo ingresso negli ...

Weekend di festeggiamenti epici per Kim Kardashian!

40 anni e non sentirli!La star americana ha compiuto 40 anni. Nonostante la pandemia, i festeggiamenti non sono affatto mancati. La famiglia le ha organizzato una grandissima festa a sorpresa giusto q ...

Kim Kardashian ha appena festeggiato il suo 42esimo compleanno su un’isola privata! La star dei reality non ha voluto rinunciare all’idea di riunire amici e parenti per celebrare il suo ingresso negli ...40 anni e non sentirli!La star americana ha compiuto 40 anni. Nonostante la pandemia, i festeggiamenti non sono affatto mancati. La famiglia le ha organizzato una grandissima festa a sorpresa giusto q ...