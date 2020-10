Il paradosso della crisi-Covid: ci sono tanti disoccupati, ma mancano i venditori (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In questi giorni si sta infiammando il dibattito sulla contrapposizione tra la tutela della salute e quella dell’economia, con diverse attività messe in difficoltà dalla situazione sanitaria e numerosi posti di lavoro a rischio. Un caso paradossale, tuttavia, è quello evidenziato dai dati di Milano EXE e AssImprenditori: nonostante la crisi, c’è un fabbisogno di 50.000 venditori che le imprese non riescono a soddisfare. Nel campione di imprese preso in esame, il 67 per cento degli intervistati dichiara di aver introdotto nuovi servizi dopo il lockdown, ma di non riuscire a proporli. Il 43 per cento ha difficoltà a gestire i nuovi contatti che arrivano da sito web, social e app. Milano EXE, società specializzata nel recruiting e selezione di figure professionali di valore esperte ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In questi giorni si sta infiammando il dibattito sulla contrapposizione tra la tutelasalute e quella dell’economia, con diverse attività messe in difficoltà dalla situazione sanitaria e numerosi posti di lavoro a rischio. Un caso paradossale, tuttavia, è quello evidenziato dai dati di Milano EXE e AssImprenditori: nonostante la, c’è un fabbisogno di 50.000che le imprese non riescono a soddisfare. Nel campione di imprese preso in esame, il 67 per cento degli intervistati dichiara di aver introdotto nuovi servizi dopo il lockdown, ma di non riuscire a proporli. Il 43 per cento ha difficoltà a gestire i nuovi contatti che arrivano da sito web, social e app. Milano EXE, società specializzata nel recruiting e selezione di figure professionali di valore esperte ...

Ultime Notizie dalla rete : paradosso della Il paradosso della Costiera Amalfitana, da covid free a focolai incontrollati Salernonotizie.it La crisi del clima che spinge Biden

Lotta al cambiamento climatico, campagne di deregolamentazione industriale, fonti energetiche: la posizione di Biden (opposta a quella di Trump) sul clima.

Rino Gaetano: il 29 ottobre ricorrono i 70 anni dalla nascita

Domani, 29 ottobre 2020, ricorre il 70° anniversario dalla nascita di Rino Gaetano. Artista e cantautore, nato a Crotone il 29 ottobre 1950, è ricordato per i suoi testi ironici e pungenti, per il suo ...

