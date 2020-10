Il nuovo album di Michele Bravi è rimandato al 2021 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il nuovo album di Michele Bravi è rinviato al 2021. La Geografia Del Buio subisce un nuovo slittamento a causa dell’emergenza sanitaria che non accenna ad allentare la sua morsa. L’annuncio è arrivato sui canali social dell’artista, con un lungo post nel quale ha spiegato i motivi di questa difficile decisione. L’artista di Città di Castello era tornato alla musica dopo un lungo periodo di assenza, seguito all’incidente nel quale ha perso la vita una donna di 57 anni. Il singolo del ritorno è stato La Breve Vita Dei Coriandoli, presentato durante la sua partecipazione ad Amici Speciali, tenutosi a maggio per il sostegno della Protezione Civile. “Non è stata una scelta facile da prendere. Da una parte, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ildiè rinviato al. La Geografia Del Buio subisce unslittamento a causa dell’emergenza sanitaria che non accenna ad allentare la sua morsa. L’annuncio è arrivato sui canali social dell’artista, con un lungo post nel quale ha spiegato i motivi di questa difficile decisione. L’artista di Città di Castello era tornato alla musica dopo un lungo periodo di assenza, seguito all’incidente nel quale ha perso la vita una donna di 57 anni. Il singolo del ritorno è stato La Breve Vita Dei Coriandoli, presentato durante la sua partecipazione ad Amici Speciali, tenutosi a maggio per il sostegno della Protezione Civile. “Non è stata una scelta facile da prendere. Da una parte, ...

