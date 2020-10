Il Napoli: tutti negativi i tamponi della squadra di Gattuso (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Buone notizie in casa Napoli. tutti i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti della squadra di Gattuso sono risultati negativi. Lo annuncia il club partenopeo su Twitter. Il gruppo azzurro è interamente negativo. tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. — Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 28, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Buone notizie in casaeffettuati ieri mattina ai componentidisono risultati. Lo annuncia il club partenopeo su Twitter. Il gruppo azzurro è interamente negativo.al Covid-19 ieffettuati ieri mattina ai componenti del gruppo. — Official SSC(@ssc) October 28, 2020 L'articolo ilsta.

Il Napoli tornerà in campo nel match di Europa League contro la Real Sociedad. Il portale Diario Vasco analizza i punti di forza della compagine spagnola. Chi lo dice che l'Europa League sia una ...

Ancora un ciclo di tamponi tutti negativi per il Napoli di Gennaro Gattuso, come annunciato dal club attraverso i propri canali ufficiali: «Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ...

