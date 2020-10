“Il Mes ci serve, il governo faccia delle scelte, politicamente difficili, ma le faccia” incalza Bonomi (Confindustria) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Noi siamo ancora a rimbalzarci Mes sì Mes no, prigionieri di un’ideologia politica. Quando diciamo che mettiamo in campo un decreto ristoro di 5 miliardi, il Mes sono 37 miliardi e va a coprire anche i danni indiretti sanitari. Se noi li avessimo presi, potremmo fare un decreto ristoro di 37 miliardi’’. Nell’ambito di un’intervista rilasciata ai microfoni di SkyTg24, Carlo Bonomi, presidente di Confindustria ha puntualmente contestato al governo la soluzione rappresentata dal Dl ristori o, almeno, l’aver dovuto ‘rimediare’ in una situazione di forte stallo economico. Bonomi: “Il Mes serve, abbiamo bisogno di quei soldi subito” “Io credo che il governo debba fare quello che serve agli ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Noi siamo ancora a rimbalzarci Mes sì Mes no, prigionieri di un’ideologia politica. Quando diciamo che mettiamo in campo un decreto ristoro di 5 miliardi, il Mes sono 37 miliardi e va a coprire anche i danni indiretti sanitari. Se noi li avessimo presi, potremmo fare un decreto ristoro di 37 miliardi’’. Nell’ambito di un’intervista rilasciata ai microfoni di SkyTg24, Carlo, presidente diha puntualmente contestato alla soluzione rappresentata dal Dl ristori o, almeno, l’aver dovuto ‘rimediare’ in una situazione di forte stallo economico.: “Il Mes, abbiamo bisogno di quei soldi subito” “Io credo che ildebba fare quello cheagli ...

