Il magico mondo della talassoterapia in Francia

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) In Bretagna non si va alle cure termali, in Bretagna si va alla “talassò”. Si chiama, il nome completo è l'associazione delle parole thalasso (mare in greco) e terapia. A Quiberon, patria, diversi anni fa ho provato per la prima volta questa miracolosa terapia che allevia numerose patologie. Ricordo che arrivai con un fastidioso principio di influenza e guarii in un giorno grazie ai benefici d'acqua calda, massaggi e fanghi. Mi spiegarono che la combinazione di questi trattamenti aveva “detossinato” e rigenerato completamente il mio corpo. Ma perché la Bretagna è la culla di questa meravigliosa cura? Per tradizione e competenza: infatti, il primo centro di terapia europeo con l'acqua di mare è stato creato a Roscoff nel 1899 dal Docteur Bagot ...