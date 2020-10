Il Jobs Act torna sotto la lente della Consulta. E c'entrano i licenziamenti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) AGI - Il Jobs act di nuovo sotto la lente dei giudici costituzionali: martedì 3 novembre, la Consulta, in udienza pubblica, dovrà esaminare le questioni di legittimità sollevate dalla sezione lavoro della Corte di appello di Napoli. In particolare, i giudici del capoluogo campano ritengono che si sia introdotto un "ingiustificato differente regime sanzionatorio" nell'ambito di una stessa procedura di licenziamento collettivo nei confronti di lavoratori assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015 e lavoratori assunti anteriormente a tale data. Nella sua ordinanza di rimessione, la Corte d'appello di Napoli sottolinea che "il sistema sanzionatorio risulterebbe inadeguato per efficacia deterrente e per capacità di ristorare il danno subito dal lavoratore", anche ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) AGI - Il Jobs act di nuovoladei giudici costituzionali: martedì 3 novembre, la Consulta, in udienza pubblica, dovrà esaminare le questioni di legittimità sollevate dalla sezione lavoro della Corte di appello di Napoli. In particolare, i giudici del capoluogo campano ritengono che si sia introdotto un "ingiustificato differente regime sanzionatorio" nell'ambito di una stessa procedura di licenziamento collettivo nei confronti di lavoratori assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015 e lavoratori assunti anteriormente a tale data. Nella sua ordinanza di rimessione, la Corte d'appello di Napolilinea che "il sistema sanzionatorio risulterebbe inadeguato per efficacia deterrente e per capacità di ristorare il danno subito dal lavoratore", anche ...

crocerossa : ?? Siamo alla ricerca di medici e infermieri per attività legate all'emergenza #Covid19. Per informazioni e per invi… - beppe_grillo : Quali sono le figure professionali e le competenze richieste dalle aziende nell'immediato futuro? Ecco tutti i dati… - sulsitodisimone : Il Jobs Act torna sotto la lente della Consulta. E c'entrano i licenziamenti - mavillarroel : RT @crocerossa: ?? Siamo alla ricerca di medici e infermieri per attività legate all'emergenza #Covid19. Per informazioni e per inviare la t… - LuPoten : RT @crocerossa: ?? Siamo alla ricerca di medici e infermieri per attività legate all'emergenza #Covid19. Per informazioni e per inviare la t… -

Ultime Notizie dalla rete : Jobs Act torna Steve Jobs ideò Siri Remote provando un’app macitynet.it Il Jobs Act torna sotto la lente della Consulta. E c'entrano i licenziamenti

AGI - Il Jobs act di nuovo sotto la lente dei giudici costituzionali: martedì 3 novembre, la Consulta, in udienza pubblica, dovrà esaminare le questioni di legittimità sollevate dalla sezione lavoro ...

La Blue Box ideata da Steve Wozniak finisce all’asta

Un raro esemplare di Blue Box, progettato da Steve Wozniak, finisce all'asta per un valore di partenza tra 8000 e 12000 dollari.

AGI - Il Jobs act di nuovo sotto la lente dei giudici costituzionali: martedì 3 novembre, la Consulta, in udienza pubblica, dovrà esaminare le questioni di legittimità sollevate dalla sezione lavoro ...Un raro esemplare di Blue Box, progettato da Steve Wozniak, finisce all'asta per un valore di partenza tra 8000 e 12000 dollari.