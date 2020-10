Il gruppo di minoranza in consiglio | ' Studenti delle scuole medie costretti al freddo'

user_tv : visto che da parte della maggioranza non c’è stato nessun atto concreto di coinvolgimento del Gruppo di minoranza n… - gigifesta : @sarabanda_ Quando ero giovane, c’era un piccolo gruppo politico, ogni iniziativa del governo di csx, votava sempre… - _SOUL_OF_LIGHT_ : @serperuta Sinceramente dovrebbe destare più scalpore l'uscita di Dayane che dà il suo appoggio a Maria Teresa, tan… - matteo_1093 : @giands20 Noi avevamo una fortezza sicura ma nel gruppo ero in netta minoranza. Di quelli che conosco io vedo un po' di tutto. - zazoomblog : Guardia Sanframondi la nota del gruppo consiliare di minoranza - #Guardia #Sanframondi #gruppo -

Ultime Notizie dalla rete : gruppo minoranza

CesenaToday

La minoranza chiede chiarimenti per l’intervento sulla proprietà altrui . Il sindaco: costretti ad agire per ragioni di igiene pubblica ma ora convocheremo i residenti ...Obama ha saldato una minoranza bianca progressista ... tanto da non sopportare più di sentirsi dettare le regole da un gruppo di maschi bianchi. E così la campagna mirata di Obama sui diritti delle ...