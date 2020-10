Il governo tedesco ha deciso nuove restrizioni ai movimenti per via del coronavirus (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il governo tedesco guidato da Angela Merkel ha annunciato nuove restrizioni ai movimenti per contrastare la cosiddetta “seconda ondata” della pandemia da coronavirus, che nelle ultime settimane ha fatto registrare aumenti di casi positivi e morti in tutta Europa. Merkel Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilguidato da Angela Merkel ha annunciatoaiper contrastare la cosiddetta “seconda ondata” della pandemia da, che nelle ultime settimane ha fatto registrare aumenti di casi positivi e morti in tutta Europa. Merkel

