Il governo ha approvato il decreto “ristori” con gli aiuti agli esercenti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto decreto ristori, ideato per compensare le nuove misure per il contenimento del Covid-19 particolarmente restrittive verso alcune categorie produttive. Dopo le numerose proteste che si sono levate nei giorni scorsi in tutta Italia da parte delle associazioni di categoria contro le ricadute economiche del dpcm del 24 ottobre – che, fra le altre cose, prevede la chiusura anticipata di bar e ristoranti alle ore 18 e la sospensione delle attività di teatri, cinema, palestre, piscine, centri estetici e affini – il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è affrettato a firmare il nuovo provvedimento martedì 27 ottobre. Il decreto (qui la bozza, mentre si attende la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede uno stanziamento di 5.4 miliardi ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri hail cosiddettoristori, ideato per compensare le nuove misure per il contenimento del Covid-19 particolarmente restrittive verso alcune categorie produttive. Dopo le numerose proteste che si sono levate nei giorni scorsi in tutta Italia da parte delle associazioni di categoria contro le ricadute economiche del dpcm del 24 ottobre – che, fra le altre cose, prevede la chiusura anticipata di bar e ristoranti alle ore 18 e la sospensione delle attività di teatri, cinema, palestre, piscine, centri estetici e affini – il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è affrettato a firmare il nuovo provvedimento martedì 27 ottobre. Il(qui la bozza, mentre si attende la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede uno stanziamento di 5.4 miliardi ...

