Il governo di unità nazionale? Non ci sarà Rotondi spiega perché 

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) La pandemia si attorciglia nelle rivolte di piazza, e subito i medium della politica – editorialisti, consiglieri, politici in cerca di visibilità – evocano il fantasma della solidarietà. Già. Come se Trump nella pandemia avesse teso la mano all’avversario, o Merkel avesse cambiato il, o Macron avesse cercato Le Pen. Non funziona così. La solidarietàè uno stato d’animo collettivo, non una formula politica. Lo fu in Italia, negli anni del terrorismo, ma non funzionò neppure allora, si infranse al primo voto su una questione seria, che in quella occasione fu il voto sulla adesione al Sistema Monetario Europeo (la Dc votò a favore, il Pci no). Ora si parla di uncon “tutti dentro”, ma il virus ...