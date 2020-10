Il giornalista si era ammalato di covid (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Pino Scaccia, storico inviato del Tg1, è morto per delle complicanze date dal Coronavirus. Aveva 74 anni. Morto Pino Scaccia, inviato del Tg1: era ricoverato per Coronavirus su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Pino Scaccia, storico inviato del Tg1, è morto per delle complicanze date dal Coronavirus. Aveva 74 anni. Morto Pino Scaccia, inviato del Tg1: era ricoverato per Coronavirus su Notizie.it.

