Si torna a Parlare del Festival di Sanremo. Ancora molti dubbi in merito alla sua organizzazione e Amadeus ha voluto aggiornare il pubblico sulla situazione Continua ad aleggiare un punto di domanda sul Festival di Sanremo, attualmente fissato per marzo 2021. Negli scorsi mesi il duo formato da Amadeus e Fiorello, che dovrebbe tornare all'Ariston … L'articolo Il Festival di Sanremo si farà? Parla Amadeus sulla decisione definitiva proviene da YesLife.it.

