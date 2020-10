Il fattore tempo è cruciale. Dal Governo Conte uno sforzo straordinario. Parla il senatore M5S, Vaccaro: “Renzi? Criticare è da irresponsabili” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Si è prodotto il massimo sforzo in sole 48 ore”. Con queste parole il senatore M5S Sergio Vaccaro, membro della commissione Industria di Palazzo Madama, saluta l’approvazione dell’atteso decreto-Ristori, consapevole dell’imponente e immediato aiuto offerto dal Governo alle categorie più a rischio viste le nuove misure di restrizione. E su Renzi, che è tornato a Criticare l’operato dell’esecutivo, non usa mezzi termini: “Fare il can che abbaia, sapendo poi che non puoi mordere, in questo momento è da irresponsabili”. Per il resto, spiega Vaccaro, “è doloroso essere dovuti ricorrere a queste restrizioni. Però si è cercato di prendere subito il toro per le corna”. Ci si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Si è prodotto il massimoin sole 48 ore”. Con queste parole ilM5S Sergio, membro della commissione Industria di Palazzo Madama, saluta l’approvazione dell’atteso decreto-Ristori, consapevole dell’imponente e immediato aiuto offerto dalalle categorie più a rischio viste le nuove misure di restrizione. E su Renzi, che è tornato al’operato dell’esecutivo, non usa mezzi termini: “Fare il can che abbaia, sapendo poi che non puoi mordere, in questo momento è da irresponsabili”. Per il resto, spiega, “è doloroso essere dovuti ricorrere a queste restrizioni. Però si è cercato di prendere subito il toro per le corna”. Ci si ...

CharlyMatt : @BeppeSala Non le è bastato sbagliare a febbraio, ripete gli stessi errori. Il fattore tempo nella lotta al virus è… - sssilviab : @Luca_Gualtieri1 @elihh3 Però non si tratta solo di costruire i #reparti di #terapiaintensiva, comprare macchine, v… - AM_Porta : @P_M_1960 Ricetta perlopiù condivisibile, tranne proprio per i ristoranti, salvi se max. 4 al tavolo, quando è noto… - Stetobald : Troppo molle come sul colpo di testa nel primo tempo dove Mirante effettua una parata per i fotografi. Non è un par… - MoTeo80 : @lubenasich @emmevilla I servizi sanitari,per buoni che siano,possono avere full leverage si una (la 3), possono mi… -