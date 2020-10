Il DTM del futuro prende forma, ecco le nuove regole (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il DTM annuncia novità per il prossimo futuro – Photo Credit: DTM MediaLa stagione 2020 ormai alla fine, ma il DTM inizia a pensare a nuove regole dando uno sguardo a quello che sarà il suo futuro a partire dal prossimo anno. Con le difficoltà incontrate negli ultimi anni e dopo l’annuncio di Audi di lasciare la serie alla fine di quest’anno, il campionato tedesco è stato costretto a reinventarsi. Si tornerà in pista a bordo di vetture GT3, ma con un regolamento riscritto opportunamente per il DTM. Partenze lanciate tra le regole future del DTM Nei giorni scorsi il DTM ha annunciato una serie di dettagli riguardanti il regolamento per la prossima stagione. Come richiesto da team e costruttori, sulle vetture saranno presenti l’ABS ed il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il DTM annuncia novità per il prossimo– Photo Credit: DTM MediaLa stagione 2020 ormai alla fine, ma il DTM inizia a pensare adando uno sguardo a quello che sarà il suoa partire dal prossimo anno. Con le difficoltà incontrate negli ultimi anni e dopo l’annuncio di Audi di lasciare la serie alla fine di quest’anno, il campionato tedesco è stato costretto a reinventarsi. Si tornerà in pista a bordo di vetture GT3, ma con un regolamento riscritto opportunamente per il DTM. Partenze lanciate tra lefuture del DTM Nei giorni scorsi il DTM ha annunciato una serie di dettagli riguardanti il regolamento per la prossima stagione. Come richiesto da team e costruttori, sulle vetture saranno presenti l’ABS ed il ...

papix27 : @TeamMilo_ Ma soprattutto il senso del DTM ormai... - megalomaxi92 : @Synestra_IT Eh no, Renè è il Meister del DTM. Non può mica abdicare. - broby68 : Sollievo dal dolore alla schiena superiore, prolungato e profondo a 12 mesi con la terapia di stimolazione del mido… - tecnomedics : Sollievo dal dolore alla schiena superiore, prolungato e profondo a 12 mesi con la terapia di stimolazione del mido… - ogliari_luca : @RacingFede @24HoursofSpa @ReneRastRacing @nico_mueller @RFrijns @audisport Sostituti che non sono all’altezza dei… -

Ultime Notizie dalla rete : DTM del DTM 2021: partenza lanciata, ci sono ABS e controllo di trazione Motorsport.com Italia Il DTM del futuro prende forma, ecco le nuove regole

Si tornerà in pista a bordo di vetture GT3, ma con un regolamento riscritto opportunamente per il DTM. Partenze lanciate tra le regole future del DTM Nei giorni scorsi il DTM ha annunciato una serie ...

Mercedes-AMG C 63 DTM, quando il gioco affianca le realtà

La Mercedes-AMG C 63 DTM è uno dei bolidi del Deutsche Tourenwagen Masters, il prestigioso e combattutissimo Campionato Tedesco Turismo. Una vettura amata dal pubblico ed emozionale, perché sfida altr ...

Si tornerà in pista a bordo di vetture GT3, ma con un regolamento riscritto opportunamente per il DTM. Partenze lanciate tra le regole future del DTM Nei giorni scorsi il DTM ha annunciato una serie ...La Mercedes-AMG C 63 DTM è uno dei bolidi del Deutsche Tourenwagen Masters, il prestigioso e combattutissimo Campionato Tedesco Turismo. Una vettura amata dal pubblico ed emozionale, perché sfida altr ...