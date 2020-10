Il diciottenne che prende le borse dalla vetrina spaccata di Gucci e pubblica le foto sui social (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La storia delle vetrine spaccate di Gucci durante gli scontri di Torino ha uno spinoff: uno dei ragazzi che ha preso la merce dal negozio saccheggiato ha appena 18 anni. Ha restituito le borse che aveva rubato ed è stato trovato perché aveva pubblicato sui social le foto della “refurtiva”. Racconta Repubblica Torino «Non ero mai andato a una manifestazione, ma ero curioso di vedere come fosse… e ho fatto una cavolata». Diciott’anni e nessun precedente penale, casa nel quartiere Campidoglio, Jonathan ieri in questura ha ammesso di aver preso due borse di Gucci dalla vetrina saccheggiata. Perché? «Sono stato preso dall’adrenalina», ha confessato ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La storia delle vetrine spaccate didurante gli scontri di Torino ha uno spinoff: uno dei ragazzi che ha preso la merce dal negozio saccheggiato ha appena 18 anni. Ha restituito leche aveva rubato ed è stato trovato perché avevato suiledella “refurtiva”. Racconta ReTorino «Non ero mai andato a una manifestazione, ma ero curioso di vedere come fosse… e ho fatto una cavolata». Diciott’anni e nessun precedente penale, casa nel quartiere Campidoglio, Jonathan ieri in questura ha ammesso di aver preso duedisaccheggiata. Perché? «Sono stato preso dall’adrenalina», ha confessato ...

La storia delle vetrine spaccate di Gucci durante gli scontri di Torino ha uno spinoff: uno dei ragazzi che ha preso la merce dal negozio saccheggiato ha appena 18 anni. Ha restituito le borse che ...

