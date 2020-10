Il decreto Ristori vale 5miliardi, ecco quando e a chi vanno gli aiuti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) vale 5 miliardi il decreto Ristori. Sanno "utilizzati per dare risorse immediate a beneficio di categorie e lavoratori direttamente interessati: ristoranti, bar ristoranti, cinema, palestre e piscine, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 ottobre 2020)5 miliardi il. Sanno "utilizzati per dare risorse immediate a beneficio di categorie e lavoratori direttamente interessati: ristoranti, bar ristoranti, cinema, palestre e piscine, ...

fattoquotidiano : ARRIVANO I SOLDI Approvato il decreto ristori: per ristoranti e palestre si va verso rimborsi pari al 200% di quell… - fattoquotidiano : “Abbiamo appena varato il decreto ristori, che vale complessivamente oltre 5 miliardi', il premier Conte illustra c… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - effecube : ...ma per trovare 105 miliardi ora per il decreto “ristori”, non si potevano investire prima per implementare mezzi… - LorenzoOlivier : RT @fattoquotidiano: Decreto Ristori, Gualtieri: “Da 5mila a 25mila euro per i ristoranti e fino a 30mila euro per teatri e sale da concert… -