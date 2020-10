Il Covid rischia di trasformarsi in una gallina dalle uova d’oro per le ecomafie. L’allarme in un dossier della Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il coronavirus rischia di trasformarsi in una gallina dalle uova d’oro per le ecomafie. Tra difficoltà nei controlli causate dalla pandemia e ordinanze regionali che hanno concesso diverse deroghe per evitare che il sistema di gestione dei rifiuti andasse in tilt, per i professionisti dell’ecobusiness sono a portata di mani sporchi e grassi affari. A dare l’allarme, sollecitando anche una rivisitazione della normativa e reali soluzioni per adeguare l’impiantistica, è la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, presieduta dal pentastellato Stefano Vignaroli, che ha redatto e presentato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il coronavirusdiin unad’oro per le. Tra difficoltà nei controlli causate dalla pandemia e ordinanze regionali che hanno concesso diverse deroghe per evitare che il sistema di gestione deiandasse in tilt, per i professionisti dell’ecobusiness sono a portata di mani sporchi e grassi affari. A dare l’allarme, sollecitando anche una rivisitazionenormativa e reali soluzioni per adeguare l’impiantistica, è lad’inchiesta sulle attività illecite connesse aldei, presieduta dal pentastellato Stefano Vignaroli, che ha redatto e presentato ...

La situazione in Italia "è in rapidissimo peggioramento. Dobbiamo rispettare il distanziamento, ridurre i contatti a rischio, limitare le possibili occasioni di contagio". Secondo Agostino Miozzo, pre ...

"Cesena, prevedo solo il ritorno e le finali"

Piove sul bagnato sui parquet cittadini. Le nuove disposizioni emanate in materia di contenimento dei rischi da coronavirus hanno fermato le attività dei circa 400 iscritti alla Cesena Basket 2005 ora ...

