Il Covid-19 ha ucciso l'influenza? Calo del 98% dei casi nel mondo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Uno studio condotto in Gran Bretagna sembrerebbe confermare un netto Calo dei casi di influenza, crollati addirittura del 98% in tutto il mondo. Molti esperti temevano il binomio Covid-influenza nell'... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Uno studio condotto in Gran Bretagna sembrerebbe confermare un nettodeidi, crollati addirittura del 98% in tutto il. Molti esperti temevano il binomionell'...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ucciso Albino ucciso dal Covid a 61 anni: lo scopritore di giovani ciclisti forse contagiato ad una gara Corriere Adriatico Kim Kardashian, polemiche per la festa sull’isola privata (senza mascherine né distanze)

Il coronavirus non esisteva: un bel gruppo di amici e parenti ... l’anno di una pandemia che ha ucciso oltre un milione di persone e stravolto le vite di diversi miliardi. Eppure la regina dei social ...

La Svizzera non cura i vecchi

Il Covid-19 fa riemergere l'eugenetica. In Svizzera, che in proporzione ha più casi dell'Italia e della Germania, hanno deciso di non curare chi abbia più di 85 anni, e chi ha più di 75 verrà accolto ...

