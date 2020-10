“Il Covid-19 e le bufale dei negazionisti”: Fake-La fabbrica delle notizie torna sul Nove. Ecco l’anticipazione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Quanto siamo schiavi delle Fake news? Come incidono sulla nostra vita di tutti i giorni? Come possiamo riconoscerle e “difenderci”? La sfida del giornalismo contemporaneo continua senza sosta: quella contro le bufale è una battaglia difficile che ogni giorno viene combattuta tra i corridoi delle redazioni. Valentina Petrini, giornalista d’inchiesta e reporter, torna con la nuova stagione di “Fake – La fabbrica delle notizie” in prima tv assoluta da mercoledì 28 ottobre alle 23.30 sul Nove. Nel primo appuntamento si parte dal tema Covid-19 e le Fake news dei negazionisti. L’estrema destra che soffia sul fuoco del malcontento, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Quanto siamo schiavinews? Come incidono sulla nostra vita di tutti i giorni? Come possiamo riconoscerle e “difenderci”? La sfida del giornalismo contemporaneo continua senza sosta: quella contro leè una battaglia difficile che ogni giorno viene combattuta tra i corridoiredazioni. Valentina Petrini, giornalista d’inchiesta e reporter,con la nuova stagione di “– La” in prima tv assoluta da mercoledì 28 ottobre alle 23.30 sul. Nel primo appuntamento si parte dal tema-19 e lenews dei negazionisti. L’estrema destra che soffia sul fuoco del malcontento, le ...

