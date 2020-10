"Il corpo non dimentica, impariamo ad ascoltarlo. È lì che inizia la vita" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Vogliamo essere magri, ci sottoponiamo a diete per raggiungere l’ideale di bellezza che desideriamo. Con la chirurgia plastica correggiamo i nostri difetti, pratichiamo yoga, facciamo ginnastica. Modifichiamo il nostro corpo, lo alteriamo. Su Instagram vediamo genitori che usano filtri per sembrare giovani come i figli, adolescenti che voglio essere come le “influencer” che, a loro volta, sembrano tutte dei cloni: bocca piena, sopracciglia perfette, magari una riga di eyeliner disegnata. Su Tik Tok vediamo corpi muoversi a ritmi di danza, piccole clip di un minuto in cui chiunque si impone passi a costo di sembrare sgraziato e goffo. Il corpo “usato” dalla mente È anche quello di Donald Trump che, impaziente di tornare in campagna elettorale, dice: “Non temete il virus”. Il presidente ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Vogliamo essere magri, ci sottoponiamo a diete per raggiungere l’ideale di bellezza che desideriamo. Con la chirurgia plastica correggiamo i nostri difetti, pratichiamo yoga, facciamo ginnastica. Modifichiamo il nostro, lo alteriamo. Su Instagram vediamo genitori che usano filtri per sembrare giovani come i figli, adolescenti che voglio essere come le “influencer” che, a loro volta, sembrano tutte dei cloni: bocca piena, sopracciglia perfette, magari una riga di eyeliner disegnata. Su Tik Tok vediamo corpi muoversi a ritmi di danza, piccole clip di un minuto in cui chiunque si impone passi a costo di sembrare sgraziato e goffo. Il“usato” dalla mente; anche quello di Donald Trump che, impaziente di tornare in campagna elettorale, dice: “Non temete il virus”. Il presidente ...

Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - Misurare la temperatura con un termoscanner, o termometro a infrarossi, potrebbe danneggiare la ghiandola ...

«Ultimina è elegante, non ha rancori, ma se tornasse indietro avrebbe voluto ... Il tono della sua voce è alto e chiaro, il suo parlare vivace come un fiume; la sua mente lucida e il suo corpo di ...

