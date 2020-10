Il conduttore di radio e tv: "Ho preso il Covid bello peso, è un film dell'orrore" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il fiorentino Gianfranco Monti ha deciso di raccontare il suo calvario in ospedale: "Sto 16 ore attaccato all'ossigeno e non mi vergogno a dire che piango" Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il fiorentino Gianfranco Monti ha deciso di raccontare il suo calvario in ospedale: "Sto 16 ore attaccato all'ossigeno e non mi vergogno a dire che piango"

FabioMassi : In radio Salv1n1 attacca governo e propone tamponi e visite a domicilio, il conduttore gli chiede perché la Lega no… - AgReds : RT @qn_lanazione: Monti in ospedale: 'Ho preso il Covid e vivo un incubo. Vi prego: attenti'. Il conduttore radio dall’ospedale: 'È come un… - ruiciccio : RT @qn_lanazione: Monti in ospedale: 'Ho preso il Covid e vivo un incubo. Vi prego: attenti'. Il conduttore radio dall’ospedale: 'È come un… - macisimi : RT @qn_lanazione: Monti in ospedale: 'Ho preso il Covid e vivo un incubo. Vi prego: attenti'. Il conduttore radio dall’ospedale: 'È come un… - qn_lanazione : Monti in ospedale: 'Ho preso il Covid e vivo un incubo. Vi prego: attenti'. Il conduttore radio dall’ospedale: 'È c… -

Ultime Notizie dalla rete : conduttore radio Gianfranco, conduttore radio e tv, racconta il Covid: “Malattia subdola, qui è inimmaginabile” Fanpage.it Pierluigi Diaco, chi si rivede! Torna in tv con un nuovo programma

Pierluigi Diaco torna in televisione con un nuovo programma, dopo la sospensione di Io e Te su Rai Uno per colpa del coronavirus ...

Carlo Conti positivo: condurrà “Tale e quale show” da casa

Tantissimi i messaggi di affetti al post del conduttore, tra i quali quello di Nicola Savino, Claudio Lauretta, Cristiano Malgioglio, Giulio Golia e Baby K. Anche Gerry Scotti aveva affidato a ...

Pierluigi Diaco torna in televisione con un nuovo programma, dopo la sospensione di Io e Te su Rai Uno per colpa del coronavirus ...Tantissimi i messaggi di affetti al post del conduttore, tra i quali quello di Nicola Savino, Claudio Lauretta, Cristiano Malgioglio, Giulio Golia e Baby K. Anche Gerry Scotti aveva affidato a ...