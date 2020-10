Il Collegio, Rebecca Mongelli da grande vuole essere Chiara Ferragni: ecco la reazione dell’influencer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Collegio è ufficialmente tornato su Rai Due e fra le protagoniste della nuova classe c’è anche la fiorentina Rebecca Mongelli, bionda liceale di 15 anni. Una volta entrata a far parte della classe, a domanda diretta della sorvegliante ‘Cosa vuol fare nella vita, signorina?‘, Rebecca Mongelli senza titubare un secondo ha risposto ‘Chiara Ferragni‘. Visualizza questo post su Instagram ‘ Tu nella vita cosa vuoi fare? – – Chiara Ferragni ‘. @RebeccaMongellii #ilCollegio #ilCollegio5 Un post condiviso da Il Collegio Clip ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilè ufficialmente tornato su Rai Due e fra le protagoniste della nuova classe c’è anche la fiorentina, bionda liceale di 15 anni. Una volta entrata a far parte della classe, a domanda diretta della sorvegliante ‘Cosa vuol fare nella vita, signorina?‘,senza titubare un secondo ha risposto ‘‘. Visualizza questo post su Instagram ‘ Tu nella vita cosa vuoi fare? – –‘. @i #il#il5 Un post condiviso da IlClip ...

artenrosie : mi stanno girando i coglioni ma chi si crede si essere questo bonard? perché la biondina l’ha lasciato secondo lui… - erikancis : No, ma due perle bionde come Rebecca’s Michelle non me le possono cacciare ??#collegio - Rebecca__piras : RT @_mattia_meli: Prima puntata del collegio out of context #ilcollegio - Ale94036670 : Rebecca Mongelli: 'voglio essere Chiara Ferragni' Chiara Ferragni che vede il programma: ???????? #collegio - Lorenzo82340329 : IL COLLEGIO SORVEGLIANTE? Cosa vuole fare da grande?… -