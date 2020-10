Il Collegio | Alessandro “bullizzato perché parlavo con le verdure” e “Roberto Baggio | il poeta?” | i 5 momenti cult della prima puntata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Debutto da record per la nuova edizione de “Il”. La, giàper la generazione Z, è stata vista da 2.520.451 spettatori pari all’11,59% di share: si tratta del miglior debutto di sempre per l’esperimento sociale di Rai2 che catapulta 21 adolescenti in un’epoca diversa da quella attuale. Quest’anno i protagonisti dovranno adattarsi alle regole e al contesto del 1992. L’obiettivo? Passare l’esame di terza media. Tra un “ma chi sono gli 883?” e “Roberto, il poeta?!”, c’è chi sogna di diventare Chiara Ferragni. Stiamo parlando di Rebecca Morgelli, la 15enne appassionata di moda, che a una precisa domandasorvegliante ha risposto: “Nella vita voglio ...