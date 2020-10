Il Collegio 5, tutti pazzi per Giulia Maria Scarano: 14 anni, chi è la nuova concorrente (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ieri sera ha debuttato su Rai 2 la nuova edizione de Il Collegio. Il docu-reality ha già visto emergere alcuni tra i probabili protagonisti di questa quinta stagione. In particolar modo la 14enne Giulia Maria Scarano, che ha già conquistato le simpatie dei telespettatori. Al via la tanto attesa quinta stagione de Il Collegio. Il docu-reality ha debuttato in prima serata sulla rete che ormai lo ospita dal 2017, Rai 2. Questa nuova edizione, la prima durante l’emergenza sanitaria, è ambientata nel 1992. Le otto puntate seguiranno i collegiali confrontarsi con il programma scolastico degli anni ’90. Un decennio che segna la fine della Prima Repubblica e degli attentati contro Paolo Borsellino e Giovanni ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ieri sera ha debuttato su Rai 2 laedizione de Il. Il docu-reality ha già visto emergere alcuni tra i probabili protagonisti di questa quinta stagione. In particolar modo la 14enne, che ha già conquistato le simpatie dei telespettatori. Al via la tanto attesa quinta stagione de Il. Il docu-reality ha debuttato in prima serata sulla rete che ormai lo ospita dal 2017, Rai 2. Questaedizione, la prima durante l’emergenza sanitaria, è ambientata nel 1992. Le otto puntate seguiranno i collegiali confrontarsi con il programma scolastico degli’90. Un decennio che segna la fine della Prima Repubblica e degli attentati contro Paolo Borsellino e Giov...

