«Il Collegio 5» | il fenomeno si ripete | tra tuberi e Chiara Ferragni

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il fatto che Il Collegio di quest’anno sia ambientato nel 1992 ce lo suggeriscono i cardigan e le pettinature, le montature ingombranti e una colonna sonora che va dai The Beloved alle Spice Girls. Loro, i ragazzi, sono rimasti uguali, con le stesse ansie e la stessa sbruffoneria che hanno sempre sfoggiato una volta rinchiusi nel programma. Ce ne sono per tutti i gusti: dal nullafacente che non ha alcuna intenzione di studiare (Marco Crivellini) alla ragazza, Aurora Morabito, che si chiede chi siano gli 883 (sì, questo è stato un po’ un colpo al cuore); dal ragazzo che parla con i tuberi (Alessandro Andreini) a quella che, quando le viene chiesto il suo sogno, risponde di voler diventare come Chiara Ferragni.