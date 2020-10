Il cestista tedesco Doreth | «Perché il calcio con un positivo gioca e il basket no?»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) I quotidiani tedeschi sono una miniera. Lo sono abitualmente, in tempi di coronavirus lo sono persino di più. In Italia, non si sa come mai, la lettura dello sport è associato a minus habens. Gran parte di quel che riguarda lo sport, in particol modo il, sembra destinato a subumani che a stento sanno comunicare con il mondo esterno. In Germania non è così. Per i quotidiani tedeschi, i fruitori di articoli sportivi sono considerati normodotati dal punto di vista cerebrale e intellettivo. E quindi spesso si ha l’opportunità di leggere articoli e interviste molto interessanti. Come l’intervista che la Süddeutsche ha fatto altore di pallacanestro Bastianche adesso milita nella Medi Bayreuth squadra che è stata messa in quarantena per un ...