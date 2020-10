Il cantante innamorato di Michelle Hunziker | “Mi ha rubato il cuore”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Mi sonodi. Mi ha rapito il cuore. È una donna incredibile. È l’archetipo femminile che preferisco: la bellezza che si sposa con l’ironia e il sapersi prendere in giro”. Praticamente una dichiarazione d’amore, fateci passare l’espressione, per la conduttrice e showgirl svizzera. A parlare in questi termini così entusiastici sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni è Francesco Renga. Ilè infatti uno dei giudici della nuova edizione di All Together Now, in partenza su Italia1 dal prossimo 4 novembre. Lo show Mediaset sta per tornare e, è ovvio, al timone ci sarà ancora una voltaaffiancata da J-Ax e un gruppo di giudici composto da Anna Tatangelo, Rita Pavone e Renga appunto. ...