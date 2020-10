Il bonus di mille euro per gli stagionali (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un nuovo pacchetto di aiuti da 4-5 miliardi, tutti finanziati recuperando risorse inutilizzate in bilancio. Un contributo economico tangibile e immediato ai settori di nuovo costretti a chiudere, o quasi, per contenere il dilagare dell’epidemia. Contributo che potrebbe raddoppiare, rispetto a quanto già ricevuto in estate dopo il lockdown, per chi dovrà tenere la serranda abbassata h24. Nel decreto c’è la proroga della Cig a carico dello Stato per altre 6 settimane fino alla fine dell’anno, per evitare di lasciare senza copertura chi a metà novembre avrà già esaurito tutte le settimane a disposizione. La misura vale 1,6 miliardi: le altre settimane, per arrivare a un totale di 18 come ha assicurato il ministro Nunzia Catalfo, saranno rinviate alla manovra o a un ulteriore decreto novembre, in cui gestire eventuali altri ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un nuovo pacchetto di aiuti da 4-5 miliardi, tutti finanziati recuperando risorse inutilizzate in bilancio. Un contributo economico tangibile e immediato ai settori di nuovo costretti a chiudere, o quasi, per contenere il dilagare dell’epidemia. Contributo che potrebbe raddoppiare, rispetto a quanto già ricevuto in estate dopo il lockdown, per chi dovrà tenere la serranda abbassata h24. Nel decreto c’è la proroga della Cig a carico dello Stato per altre 6 settimane fino alla fine dell’anno, per evitare di lasciare senza copertura chi a metà novembre avrà già esaurito tutte le settimane a disposizione. La misura vale 1,6 miliardi: le altre settimane, per arrivare a un totale di 18 come ha assicurato il ministro Nunzia Catalfo, saranno rinviate alla manovra o a un ulteriore decreto novembre, in cui gestire eventuali altri ...

OperaRoma : Il Teatro dell’Opera di Roma è tra le 209 istituzioni in concorso quest’anno per la V edizione di “Progetto Art Bon… - AlessiaDelPrato : RT @OperaRoma: Il Teatro dell’Opera di Roma è tra le 209 istituzioni in concorso quest’anno per la V edizione di “Progetto Art Bonus” Pote… - mariastefaniama : RT @OperaRoma: Il Teatro dell’Opera di Roma è tra le 209 istituzioni in concorso quest’anno per la V edizione di “Progetto Art Bonus” Pote… - fulan10 : RT @OperaRoma: Il Teatro dell’Opera di Roma è tra le 209 istituzioni in concorso quest’anno per la V edizione di “Progetto Art Bonus” Pote… - isNews_it : Decreto ristori: le misure di sostegno per ristoranti e palestre. Ecco a chi spetta il bonus da mille euro -… -

Ultime Notizie dalla rete : bonus mille Stagionali, si sblocca il bonus di 1000 euro: via alle domande. Chi può accedere e come si fa Il Tirreno Bonus asilo nido 2021: proroga Legge di Bilancio, cos’è e requisiti

Per quanto tempo spetta il bonus? Per 3 anni, per cui si parla di un bonus da mille euro per 3 anni = 3.000 euro. Bonus asilo nido inps domanda: come e quando richiederlo? Se con il nuovo bonus mamma ...

Il bonus di mille euro per gli stagionali

Un nuovo pacchetto di aiuti da 4-5 miliardi, tutti finanziati recuperando risorse inutilizzate in bilancio. Un contributo economico tangibile e immediato ai settori di nuovo costretti a chiudere, o ...

Per quanto tempo spetta il bonus? Per 3 anni, per cui si parla di un bonus da mille euro per 3 anni = 3.000 euro. Bonus asilo nido inps domanda: come e quando richiederlo? Se con il nuovo bonus mamma ...Un nuovo pacchetto di aiuti da 4-5 miliardi, tutti finanziati recuperando risorse inutilizzate in bilancio. Un contributo economico tangibile e immediato ai settori di nuovo costretti a chiudere, o ...