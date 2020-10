Il Barcellona stuzzica la Juve | «Felici abbiate visto il Goat»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Sui suoi profili social, ilhato lantus dopo la partita di Champions League Sfottò social deldopo la vittoria con lantus allo Stadium. «Siamocheavuto modo di vedere ilsul vostro campo,ntus», in allegato la foto di Lionel Messi, autore del 2-0. Dal canto suo lanon ha avuto a disposizione Cristiano Ronaldo, assente a causa della positività al Coronavirus. Ulteriore motivo di rimpianto per i bianconeri. We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @ntusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) ...