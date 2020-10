Il 22°Dpcm | ‘moralismo suicida di Stato’

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) di Alessio Mannino. La tragedia si ripete come farsa. Il 22° Dpcm, il terzo in dodici giorni, il più scombiccherato e assurdo dei provvedimenti presi dal governo Conte, fa la parodia allo “Stato etico” di gentiliana memoria. Senza uno straccio di riferimenti epidemiologici precisi, l’armata brancaleone a Palazzo Chigi ha stabilito cosa è giusto e cosa non è giusto tenere aperto, in un osceno paternalismo calato dall’alto che nell’ansia di scontentare il meno possibile, ha finito con lo scontentare tutti. Punto primo: per scongiurare una seconda quarantena totale, il premier ha varato una semi-quarantena fissando come scadenza il 24 novembre prossimo, data che non ha alcuna giustificazione scientifica. Secondo: politicamente si è ficcato da solo in un vicolo cieco, ponendo come meta e premio ai nuovi sacrifici il Natale ...