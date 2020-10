Idrossiclorochina e medici trasformati in pupazzetti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) – I pro e i contro l’uso dell’per combattere il covid mi ricordano una favoletta che adesso vi racconto. C’era una volta il medico che rispettava il giuramento di Ippocrate. Curava il malato secondo scienza e coscienza. Se aveva accertato che un farmaco curava una malattia e non aveva gravi effetti collaterali, usava liberamente quel farmaco. Adesso il medico deve rispettare non più il giuramento di Ippocrate, deve obbedire ai protocolli decisi da altri, molti dei quali lui sospetta che siano interessati a prescriverenali più costosi invece dinali meno costosi che hanno dato risultati uguali o migliori. E pensa che così non è più un medico ma soltanto un pupazzetto mascherato da medico. (Ard)