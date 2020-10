Icardi: «In Italia spesso criticato, ma il mio gioco è questo» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mauro Icardi ha parlato delle differenze tra la Serie A e la Ligue 1 Mauro Icardi sta vivendo la sua seconda stagione in maglia PSG e l’attaccante argentino, in una intervista a DAZN, ha parlato delle differenze tra il calcio Italiano e quello francese. DIFFERENZE Italia FRANCIA – «Serie A e Ligue 1 sono due campionati molto diversi. In Italia il gioco è molto più tattico e qua non è così. Siamo il PSG e le squadre ci aspettano dietro, ma è una cosa che ho vissuto anche in Italia. All’Inter ci trovavamo nella stessa situazione, quindi ero già un po’ abituato». CRITICHE – «In Italia sono stato criticato molto con ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mauroha parlato delle differenze tra la Serie A e la Ligue 1 Maurosta vivendo la sua seconda stagione in maglia PSG e l’attaccante argentino, in una intervista a DAZN, ha parlato delle differenze tra il calciono e quello francese. DIFFERENZEFRANCIA – «Serie A e Ligue 1 sono due campionati molto diversi. Inilè molto più tattico e qua non è così. Siamo il PSG e le squadre ci aspettano dietro, ma è una cosa che ho vissuto anche in. All’Inter ci trovavamo nella stessa situazione, quindi ero già un po’ abituato». CRITICHE – «Insono statomolto con ...

