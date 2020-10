Icardi: “In Italia sono stato accusato di toccare pochi palloni, ma questo è il mio gioco” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mauro Icardi, attaccante che ha lasciato una ferita ancora aperta nel cuore di tanti tifosi nerazzurri, è tornato a parlare e lo ha fatto in un'intervista a Dazn.caption id="attachment 1043597" align="alignnone" width="1024" Icardi, getty/caption"Serie A e Ligue 1 sono due campionati molto diversi - ha dichiarato l'attaccante ex Sampdoria ed Inter. In Italia il gioco è molto più tattico e qua non è così. Siamo il PSG e le squadre ci aspettano dietro, ma è una cosa che ho vissuto anche in Italia. All’Inter ci trovavamo nella stessa situazione, quindi ero già un po’ abituato". Icardi si è poi soffermato sulle critiche ricevute: "Italia sono stato criticato molto con ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mauro, attaccante che ha lasciato una ferita ancora aperta nel cuore di tanti tifosi nerazzurri, è tornato a parlare e lo ha fatto in un'intervista a Dazn.caption id="attachment 1043597" align="alignnone" width="1024", getty/caption"Serie A e Ligue 1due campionati molto diversi - ha dichiarato l'attaccante ex Sampdoria ed Inter. Inil gioco è molto più tattico e qua non è così. Siamo il PSG e le squadre ci aspettano dietro, ma è una cosa che ho vissuto anche in. All’Inter ci trovavamo nella stessa situazione, quindi ero già un po’ abituato".si è poi soffermato sulle critiche ricevute: "criticato molto con ...

