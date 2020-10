Icardi: “In Italia criticato perché toccavo pochi palloni ma c’ero quando serviva” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’attaccante del Paris Saint-Germain Mauro Icardi si è raccontato ai microfoni di DAZN. “In Italia sono stato criticato molto perché toccavo pochi palloni, però ad essere sincero il mio gioco è sempre stato così” ha spiegato l’ex capitano dell’Inter, “stare nell’ombra e poi apparire al momento giusto. Stando qui oggi, con la qualità che hanno i miei compagni, tenendo sempre il pallone e imponendo il gioco, credo sia opportuno stare sempre pronto in area per quando arriva il pallone giusto“. “In Italia si gioca in modo molto tattico e in questo la Ligue 1 è simile: le squadre si mettono tutte compatte in difesa ed è difficile segnare. Devi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’attaccante del Paris Saint-Germain Maurosi è raccontato ai microfoni di DAZN. “Insono statomolto perché, però ad essere sincero il mio gioco è sempre stato così” ha spiegato l’ex capitano dell’Inter, “stare nell’ombra e poi apparire al momento giusto. Stando qui oggi, con la qualità che hanno i miei compagni, tenendo sempre il pallone e imponendo il gioco, credo sia opportuno stare sempre pronto in area perarriva il pallone giusto“. “Insi gioca in modo molto tattico e in questo la Ligue 1 è simile: le squadre si mettono tutte compatte in difesa ed è difficile segnare. Devi ...

zazoomblog : Icardi: “In Italia sono stato accusato di toccare pochi palloni ma questo è il mio gioco” - #Icardi: #Italia… - sportface2016 : #calcio #PSG Le dichiarazioni di Mauro #Icardi - LucaRovisoINTER : Persino Moise #Kean col PSG sta segnando come se non ci fosse un domani. Un'altra doppietta, stavolta in champions… - ItaSportPress : Icardi: 'In Italia sono stato accusato di toccare pochi palloni, ma questo è il mio gioco' - - kuneijder : @mefisto94_ A me in realtà ricorda molto Icardi, non so perché -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi “In da castellammare alleuropa league, lesordio di sebastiano esposito con linter: emozionato - il giovanissimo calciatore per la prima volta nella prima squadra in una competizione internazionale IlCorrierino.com