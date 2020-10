“I vicini hanno distrutto l’auto e mi chiamano sporca lesbica”: lo sfogo di una 23enne | VIDEO (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ancora un caso di omofobia in Italia, accade a Genova, dove una ragazza di 23 anni è stata insultata e minacciata. La sua colpa? Quella di essere lesbica. Camilla, questo il nome della ragazza, ha deciso di sfogarsi sui social pubblicando un VIDEO che la ritrae in lacrime su TikTok. La ragazza si apprestava come tutte le mattine ad andare a lavoro quando avvicinandosi alla sua auto ha notato delle stranezze. La sua automobile era stata danneggiata, senza uno specchietto e con tutte e 4 le ruote bucate. A compiere i danni, secondo lei, alcuni vicini che già in passato l’avevano insultata con pesanti offese. Camilla è apparsa molto provata nel VIDEO, e ha chiesto anche aiuto alle Forze dell’Ordine che però, oltre a registrare la denuncia, hanno potuto fare poco o nulla. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ancora un caso di omofobia in Italia, accade a Genova, dove una ragazza di 23 anni è stata insultata e minacciata. La sua colpa? Quella di essere lesbica. Camilla, questo il nome della ragazza, ha deciso di sfogarsi sui social pubblicando unche la ritrae in lacrime su TikTok. La ragazza si apprestava come tutte le mattine ad andare a lavoro quando avvicinandosi alla sua auto ha notato delle stranezze. La sua automobile era stata danneggiata, senza uno specchietto e con tutte e 4 le ruote bucate. A compiere i danni, secondo lei, alcuniche già in passato l’avevano insultata con pesanti offese. Camilla è apparsa molto provata nel, e ha chiesto anche aiuto alle Forze dell’Ordine che però, oltre a registrare la denuncia,potuto fare poco o nulla. ...

Genova, la denuncia di una ragazza lesbica: «I miei vicini mi hanno distrutto la macchina. Ogni giorno mi chiamano pervertita»

Un appello commovente che in queste ore sta facendo il giro del web. È la storia di una ragazza omosessuale di Genova, Camilla Cannoni, che ha deciso di raccontare gli atti di ...

Un appello commovente che in queste ore sta facendo il giro del web. È la storia di una ragazza omosessuale di Genova, Camilla Cannoni, che ha deciso di raccontare gli atti di ...