I medici di famiglia contro i tamponi nei loro studi | «C’è il rischio di contagio»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nella serata di martedì è arrivata la firma dell’intesa tra la Fimmg (il sindacato maggioritario) e la Sisac, ente che si occupa della contrattazioni per il settore pubblico. Ma già oggi arrivano le prime protese e i primi no airapidi daidi. A esporsi è un altro sindacato, lo Smi (Sindacatoitaliani) che hanno sottolineato come questo tipo di impegno potrebbe provocare un aumento deldei contagi all’interno delle stesse strutture. Gli, dunque, diventerebbero luoghi di focolaio per il virus. LEGGI ANCHE > Salvini a Fuori dal Coro: «Se fai 200 milaal giorno a caso non fai un buon servizio» «I nostriper l’attività ...